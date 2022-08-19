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Rönesans Holding, Japon şirketlerle iş birliğini genişletiyor

19.08.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak: - "Yıllık ortalama gelirimizi 5 milyar dolar olarak öngörüyoruz. Yıllık gelirimizin yüzde 20'sine karşılık gelen yaklaşık 1 milyar dolardan fazlasını Türkiye, Afrika, Balkan ve Orta Asya pazarlarında Japon şirketler ile olan iş birliklerimizden elde edebiliriz"

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Japon şirketleri ile ortaklık ve iş birliklerini genişleteceklerini belirterek, bu çerçevede toplam 3 milyar değerindeki farklı projeler için görüşmelerinin devam ettiğini bildirdi.

Rönesans Holding açıklamasına göre, Ilıcak, Japonya'nın finans ve ekonomi yayın kuruluşu Nikkei Asia'ya röportaj verdi.

Ilıcak, röportajda, Japon şirketleri ile ortaklık ve iş birliklerini genişleteceklerini aktardı. Mühendislik-tedarik-inşaat-finansman (EPCF-Engineering, Procurement, Construction and Financing) modeli ile farklı coğrafyalarda Japon iş ortakları ile yeni projeler planladıklarını paylaşan Ilıcak, bu model ile Japon iş ortaklarının da güçlü olduğu gelişmekte olan ülkelere uçtan uca iş modelini taşıdıklarını, o ülkelerin de altyapı ve sosyal donatı projeleri hayata geçirme kapasitelerini arttırdıklarını kaydetti.

Ilıcak, görüşmeleri devam eden projeleri, Kazakistan ve Özbekistan'da hastane inşaatı ve işletmesi, Ceyhan'da yatırımı devam eden Petrokimya Endüstri Bölgesinde güneş enerjisinden yeşil hidrojen üretimi ile çeşitli ülkelerde demir çelik fabrikalarının dekarbonizasyonu olarak belirtti.

Ayrıca projelerin entegrasyonunu kolaylaştırmak için bir Japon mühendislik firmasından hisse alımı için görüşmeler yaptıklarını anlatan Ilıcak, yurt dışındaki hastane yatırımları için İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki ortakları Sojitz ile ilerlediklerini bildirdi.

- "Rönesans'ın gelirlerinin yüzde 20'si Japonlar ile ortaklıklardan gelecek"

Rönesans Holding'in uluslararası pazarlardaki büyümesinin devam ettiğini ifade eden Ilıcak, "Yıllık ortalama gelirimizi 5 milyar dolar olarak öngörüyoruz. Yıllık gelirimizin yüzde 20'sine karşılık gelen yaklaşık 1 milyar dolardan fazlasını Türkiye, Afrika, Balkan ve Orta Asya pazarlarında Japon şirketler ile olan iş birliklerimizden elde edebiliriz.

Bu ülkelerdeki deneyimimiz, bilgi birikimimiz ve iş gücümüz ile Japon ortaklarımızın uygun finansman ve teknoloji olanaklarını birleştirerek, hem mühendislik-tedarik-inşaat-finansman (EPCF) alanında hem de kamu-özel iş birliklerinde (PPP) iyi sonuçlar aldık. Bu iş birliği ile geniş bir coğrafyada oldukça rekabetçiyiz." değerlendirmesini yaptı.

Erman Ilıcak, 2021 yıl sonu itibarıyla Rönesans Holding'in gelirlerinin yüzde 42'sinin Bağımsız Devletler Topluluğu, yüzde 31'inin Avrupa, yüzde 22'sinin Türkiye ve yüzde 5'inin de diğer coğrafyalardan geldiğini aktardı.

Dünya Bankası'nın yatırım kolu IFC'nin yüzde 4 hissesine sahip olduğu Rönesans Holding'in Türkiye'nin en büyük müteahhitlik şirketi olduğu vurgulanan haberde, dünya müteahhitlik sektöründe şirketlerin sıralamasını hazırlayan Engineering News Record'a göre (ENR) geçilen yıl alanında Avrupa'nın 9'uncu, dünyanın ise 28'inci büyük şirketi olduğu hatırlatıldı.

Haberde ayrıca çeşitli Japon şirketleri ile Rönesans Holding arasında 10 yılı aşan ortaklık ve iş birliği deneyimi olduğu, Japon şirketleri ile bugüne kadar toplam 4 milyar dolar tutarında ortak proje gerçekleştirildiğine yer verildi.

Rönesans Holding Başkanı Ilıcak, Türkiye ile Japonya arasındaki iş birliğinin ve dostluğun güçlendirilmesine katkılarından ötürü, mayıs ayında Japonya İmparatoru Naruhito tarafından ülkenin en yüksek devlet nişanı olan "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" ile takdir edilmişti.

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