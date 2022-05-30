Rönesans Holding'in "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışmasının yeni dönem başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding tarafından üniversite öğrencileriyle birlikte geleceğin inşasında ortak fikir üretmek amacıyla 8 yıldır düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışmasının yeni dönem başvuruları başladı.

Rönesans Holding açıklamasına göre, bu yıl doğanın geliştirdiği inovatif yaklaşımlardan esinlenen “biyomimikri” ana temasıyla düzenlenen yarışma, her disiplinden üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir fikirler üretmesini amaçlıyor.

Rönesans Holding, 2014 yılından bu yana toplumsal faydaya odaklanarak düzenlediği "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışmasıyla öğrenmenin sürekliliğini, takım çalışmasını ve fikirlerin paylaşılmasını desteklerken, "sürdürülebilirlik" ana ekseninde geleceğin profesyonelleri olan gençlere hayal ettikleri deneyimi sağlıyor ve Rönesans Holding’in sunduğu iş ortamına bir adım daha yaklaşma imkanı sunuyor.

"Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması bu yıl, doğanın kendi döngüsü içerisinde sunduğu çözümlerden ilham almayı ve doğadan esinlenmeyi ifade eden "biyomimikri" anlayışını odağına aldı.

Kendi içerisinde sürdürülebilir ve inovatif çözümler barındıran tabiatın, bugün gündemimizde olan sorunların büyük bir çoğunluğuna zaten çözüm bulmuş olması da en büyük ilham kaynağı olacak.

Yarışmaya katılan gençlerden, muhteşem bir denge içerisinde asırlar boyu gelişen ve örnek olan doğal sistemlerden yola çıkarak çağımızın ihtiyaçlarına uygun özgün fikirler geliştirmeleri bekleniyor.

Bir "fikir yarışması" olarak da tanımlanabilecek olan "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışmasında, bu yaklaşımla ilham aldığı sistemin sürdürülebilir özelliklerini de kendi içerisinde barındıran, daha az enerji tüketen, çevre dostu, adaptasyona açık süreç ve tasarımlar elde edilmesi hedefleniyor. Böylece farklı disiplinlerden gelen gençler yarışma sürecine dahil olarak "Doğadan İlham Alan Tasarımlar - Biyomimkri” konusunda vizyon ve bilgi birikimlerini geliştirerek bir üst seviyeye taşıyabilecek.

- Yarışmaya katılım koşulları ve ödüller

Yarışma, üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarının tüm bölümlerine, yıl, sınıf ayrımı olmadan katılıma açık olacak. Yarışmaya bu yıl katılım geçmiş yıllardan farklı olarak ürün tasarımı, yapı tasarımı, sosyal inovasyon şeklinde üç farklı kategoride gerçekleşecek.

Yarışmaya katılan her projede özgünlük temel şart. Ayrıca projenin daha önce üretilmemiş veya uygulanmamış olması, başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekiyor. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya son başvuru tarihi 9 Eylül. Yarışmanın sonuçları 28 Ekim tarihinde törenle açıklanacak.

"Sürdürülebilir Geleceği Tasarla-Doğadan İlham Alan Tasarımlar–Biyomimikri" yarışması, birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon ve RGY özel ödülüne ek olarak altı farklı özel ödülle değerlendirilecek.

Dereceye giren öğrenciler Rönesans Holding bünyesinde staj ve gençler için geliştirilen bir başka proje olan Pusula programında öncelik kazanacak. Birincilik ödülü 30 bin TL ve Rönesans Holding grup şirketlerinden biri olan Ballast Nedam/Hollanda’da bir hafta staj ve saha çalışması, ikincilik ödülü 20 bin TL, üçüncülük ödülü 15 bin TL olacak.

