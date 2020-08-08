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Rönesans Life Hotel kültür turlarına ev sahipliği yapıyor

VAN HABERLERİ  | 08.08.2020 12:59 | Son Güncelleme

Van’da, 20 Kasım 2018 tarihinde faaliyetine başlayan Rönesans Life Hotel & Spa, dekorasyonu ve modern mimarisiyle özellikle kültür turlarına ev sahipliği yapıyor.64 oda 128 yatak kapasiteli otelin Van’a farklı bir anlayış getirdiğini ifade eden Rönesans Life Hotel & Spa Genel Müdürü Senar Bahadır, “Otelimiz, Rönesans dönemi dekorasyonu ve modern mimarisiyle bir şehir oteli olarak kültür turizmine ev sahipliği yapmaktadır” dedi.Van’a konsept otel anlayışını getirdiklerini dile getiren Bahadır, “Misafirlerimizin rahatlığı ve konforları bizler için ön planda olup, ayrıca konseptimizle misafirlerimizi tarihte bir yolculuğa da çıkarıyoruz.

Van’da, 20 Kasım 2018 tarihinde faaliyetine başlayan Rönesans Life Hotel & Spa, dekorasyonu ve modern mimarisiyle özellikle kültür turlarına ev sahipliği yapıyor.
64 oda 128 yatak kapasiteli otelin Van’a farklı bir anlayış getirdiğini ifade eden Rönesans Life Hotel & Spa Genel Müdürü Senar Bahadır, “Otelimiz, Rönesans dönemi dekorasyonu ve modern mimarisiyle bir şehir oteli olarak kültür turizmine ev sahipliği yapmaktadır” dedi.
Van’a konsept otel anlayışını getirdiklerini dile getiren Bahadır, “Misafirlerimizin rahatlığı ve konforları bizler için ön planda olup, ayrıca konseptimizle misafirlerimizi tarihte bir yolculuğa da çıkarıyoruz. Van; kültürel, mimari ve tarih açısından önemli bir coğrafyaya sahip. Ayrıca doğa güzellikleri bakımından da değerli bir yerleşke. Bu anlamda misafirlerimiz de haliyle kültürel, turizm ve doğa sporlarıyla ilgilenen kişilerden oluşuyor” ifadelerini kullandı.
30 kişinin istihdam edildiği otelin korona virüse karşı güvenli sertifikasını aldığını da sözlerine ekleyen Bahadır, misafirlerin ve otel personellerinin sağlığını önemsediklerini söyledi.

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