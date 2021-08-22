Rönesans, uluslararası müteahhitliğin zirvesinde Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Rönesans, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle bu yıl da kendi sektörünün küresel ligindeki güçlü konumunu korudu.

Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, Rönesans İnşaat, 1917 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record) tarafından, müteahhitlik firmalarının ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 28'inci sırada yer aldı.

Rönesans İnşaat, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük 9’uncu müteahhitlik şirketi olarak konumunu korurken, Türk şirketleri arasındaki liderliğini sürdürdü.

Rönesans’ın 2020 yılı sonu uluslararası konsolide cirosu 3,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Farklı coğrafyalarda toplam 28 ülkede faaliyet gösteren Rönesans İnşaat, gelirinin yüzde 70’ini yurt dışındaki projelerden elde ediyor.

Global pazarda büyümesini sürdüren Rönesans İnşaat, sağladığı istihdamla birlikte hem dünyaya hem Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor.

1993 yılında Rusya St. Petersburg’da kurulan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada inşaat, gayrimenkul, sağlık ve enerji alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor.

Rönesans Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor.

- Dünyanın "ilk"leri ve "en"lerinde Rönesans imzası

"İlk" ve "en" projelerde imzası olan Rönesans Holding, uluslararası arenadaki başarısını, dünyada yeni bir enerji hattı açılmasını sağlayan Yamal LNG üretim Tesisi, dünyanın en uzun demir yolu tüneli Gotthard Base, Avrupa’nın en yüksek binası Lakhta Center, dünyanın en büyük deprem izolatörlü binası İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Hollanda’nın en uzun kara tüneli Gaasperdammertunnel gibi geniş yelpazedeki projeleriyle sürdürüyor.

Rönesans İnşaat’ın St. Petersburg’da inşa ettiği Lakhta Center, 462 metre yüksekliğiyle uluslararası standartlarda yüksek binalar konusunda en yetkin platform olan CTBUH Awards 2021’de, "Yüksek Katlı Binaların Cepheleri" kategorisinde "En İyi Proje" seçildi. Ayrıca, "Avrupa'nın En İyi Yüksek Binası", "Yüksek Binaların İnşası" ve "400 Metreden Yüksek En İyi Bina" ödüllerini de kazandı.

