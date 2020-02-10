Rönesans'tan Rusya'da ticari gayrimenkul satışı

Moskova'nın iş ve yaşam merkezini buluşturan Moscow City'de 1,2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Neva Towers, iki çok katlı yüksek binadan oluşuyor. 345 metre yüksekliğe sahip 79 katlı bir konut binası ve 65 katlı bir ofis binasından oluşan projenin brüt bina alanı 357 bin metrekare büyüklüğünde bulunuyor.

Rusya ticari gayrimenkul piyasası tarihinin "tek seferde yapılmış en büyük satışı" olma özelliği taşıyan anlaşma kapsamında Metrika Investments, Neva Towers'in toplam 56 bin 158 metrekarelik bir alana kurulu ofis katlarını satın aldı.

Rönesans Holding'in açıklamasına göre, holding bünyesinde yer alan ve Rusya'da hizmet veren gayrimenkul yatırım şirketi Renaissance Development ile Rusya'nın önde gelen ticari gayrimenkul yatırım fonlarından Metrika Investments arasında "önemli" bir satış anlaşması imzalandı.

Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) kapsamında "Dünyanın En İyi Uluslararası Çok Katlı Konut Projesi" seçilen Neva Towers projesi, aynı zamanda çevre dostu özellikleri nedeniyle LEED altın sertifikasına sahip.

- "Bölgenin en çok talep gören projesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renaissance Development Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Mutlu, projenin, bölgenin en çok talep gören ve en başarılı projesi konumunda olduğunu bildirdi.

Mutlu, "Ticari gayrimenkul piyasasının önde gelen oyuncularından Metrika Investments ile bu denli büyük bir anlaşmaya vardığımız için mutluyuz. Ortaklarımızın vizyoner yaklaşımı ve iş yapış biçimi, şirketimizin öncelikleri olan birinci sınıf profesyonel mülk yönetimi ve servisinin garantisi niteliğindedir. Bu anlaşmanın tüm taraflar için başarılı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Metrika Investments Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Alexander Ostrovsky ise "Neva Towers ofis bölümünün Renaissance Development ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde devralınmasından memnuniyet duyuyoruz. Neva Towers'te uygulanan mimari ve proses çözümleri, dünya standartlarında ofisler için en yüksek gereksinimleri karşılamakta. Ayrıca, projenin benzersiz konumu ve iş yapmak için sunduğu verimli ortam gelecekteki vizyonu yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

