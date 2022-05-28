ROSATOM'un Akkuyu NGS'deki Türk uzmanlara verdiği eğitim sürüyor

MERSİN (AA) - Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumunun (ROSATOM) Teknik Akademisi, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) Türk uzmanlara yönelik eğitimine devam ediyor.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'den yaklaşık 40 uzman, iki ayağı bulunan eğitimler kapsamında ROSATOM Teknik Akademisi tarafından geliştirilen operasyonel personel pozisyonları için eğitime başladı.

Eğitimin ilk ayağında Türk uzmanlar, Akkuyu NGS'nin referans santrali olan Novovoronej NGS'nin faaliyet halindeki güç ünitesinin sistem ve ekipmanlarını inceledi.

Uzmanlar, programın ikinci ayağında Türkiye'de de eğitime başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROSATOM Teknik Akademisi Proje Yöneticisi Natalya Shulepova, eğitmenlerin Türk uzmanlara referans santral ve sözleşmeli santral arasındaki farklılıklara ilişkin ders verdiklerini belirterek, "Mayıs ayının sonunda tam ölçekli bir simülatörde eğitim verilmeye başlanacak. Bu önemli adımlar, personelin Akkuyu NGS'nin devreye alınmasına kadar ünite kontrol paneli lisansı almasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

