YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdı

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdı

24.01.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün yapılan görüşmeler sonucunda profesyonel oyuncularımızdan Burak Süleyman ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandıBalıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:16
Öğle
13:25
İkindi
16:02
Akşam
18:25
Yatsı
19:46

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazartesi

Alver Eczanesi
Merkez
Bacakoğlu Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Duygu Eczanesi
Bandirma
İhsaniye Eczanesi
Bandirma
Miray Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.