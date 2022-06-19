Royal Hastanesi Bandırmaspor Caner Hüseyin Bağ’ı transfer etti

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Caner Hüseyin Bağ’ı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sol kanat oyuncusu 31 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

A. Üsküdar 1908, Nazilli Belediye, Hatayspor, Giresunspor ve Eyüpspor takımlarında oynayan Bağ, 354 maçta 44 gol attı.



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