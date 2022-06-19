YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Royal Hastanesi Bandırmaspor Caner Hüseyin Bağ’ı transfer etti

Royal Hastanesi Bandırmaspor Caner Hüseyin Bağ’ı transfer etti

19.06.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor Caner Hüseyin Bağ’ı transfer etti

Royal Hastanesi Bandırmaspor Caner Hüseyin Bağ’ı transfer etti

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Caner Hüseyin Bağ’ı renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sol kanat oyuncusu 31 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

A. Üsküdar 1908, Nazilli Belediye, Hatayspor, Giresunspor ve Eyüpspor takımlarında oynayan Bağ, 354 maçta 44 gol attı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avrupa ikincisi milli güreşçi Duygu Gen, Balıkesir'de törenle karşılandıAvrupa ikincisi milli güreşçi Duygu Gen, Balıkesir'de törenle karşılandı
Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandıMalatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Terör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldıTerör örgütü PKK'nın üç yıl önce katlettiği amca ve yeğeni mezarları başında anıldı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
03:39
Sabah
05:34
Öğle
13:15
İkindi
17:12
Akşam
20:46
Yatsı
22:32

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazar

Buse Eczanesi
Altieylul
İlkay Eczanesi
Altieylul
Acaroğlu Eczanesi
Karesi
Dilek Eczanesi
Karesi
Ethemin Eczanesi
Ayvalik
Esra Eczanesi
Bandirma
Gürer Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.