Royal Hastanesi Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney'i tekrar kiraladı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'ın futbolcusu stoper Gökay Güney'i 1 yıl daha kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Gökay Güney ile kiralık olarak 1 yıllık anlaşıldığı duyuruldu.

Galatasaray takımının alt yapısında yetişen Gökay, geçen sezon da kiralık olarak bordo-beyazlı formayı giymişti.



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