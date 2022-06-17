İSTANBUL (AA) - Radisson Otel Grubu'nun dönüşüm markası Radisson Individuals'ın Türkiye'deki ilk oteli Royan Hotel Hagia Sophia İstanbul açıldı.

Radisson Otel Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Royan Hotel Hagia Sophia Istanbul, a member of Radisson Individuals, Sultanahmet'te butik otel işletmeciliği yapan Gedikli ailesinin ikinci oteli olarak 10 milyon avro yatırımla hayata geçti.

Tarihi yarımadada yer alan, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camisi ve Kapalıçarşı başta olmak üzere pek çok turistik mekana yürüme mesafesinde bulunan otelin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve yatırımcılar katıldı.

İnşaatına 10 yıl önce başlanan otel, temel kazımı sırasında meydana çıkan Tarihi Bizans Su sarnıcı nedeniyle ancak bitirilebildi. 10 metrelik bu tarihi eserin korunması için binanın yarısı çelik konstrüksiyon üzerine yapıldı. Arkeologlarla gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucu tarihi sarnıç duvarı otelde sergileniyor.

- 49 oda ve deniz manzaralı restoran bulunuyor

Ağırlıklı olarak Rusya, ABD, Hindistan, İngiltere ve Orta Doğu'dan gelen turistleri misafir eden otelde, Bizans duvarının sergilendiği bir "brasserie" ve deniz manzaralı teras restoran bulunuyor.

Mutfak Sanatları Akademisi'nin ilk mezunlarından şef Rüstem Yıldırımhan'ın başında olduğu restoranıyla öne çıkan otel, uluslararası ve yerel lezzetleri deneysel ve yenilikçi yorumlarla buluşturuyor.

Deniz manzaralı Royan Hotel Hagia Sophia Istanbul, a member of Radisson Individuals otelde teraslı, Türk hamamlı ve jakuzili seçenekleriyle 6 farklı tipte 49 oda bulunuyor.

- "Turizm yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Açıklamada açılışta yaptığı konuşmaya yer verilen Royan Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Gedikli, yüzde 100 misafir memnuniyetini en temel prensip olarak belirlediklerini kaydederek, "Bizim için misafirlerimizin otelimizden güler yüzle ayrılmasından daha önemli bir şey yok." ifadesini kullandı.

Turizm sektöründeki yatırımlarına devam edeceklerini aktaran Gedikli, "İlk etapta Kapadokya'da bir kültür oteli ve Urla'da bir bağ oteli açmayı amaçlıyoruz. Şimdiden yeni lokasyonlar için arayışlara başladık. Daha sonra yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. Öncelikli hedefimiz Türkiye genelinde 10 otel açmak ve sonrasında dünyaya açılmak." açıklamasında bulundu.

