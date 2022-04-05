RS Oto Ekspertiz ile Oto.net güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - RS Otomotiv Grubu çatısı altında yer alan RS Oto Ekspertiz, dijital ikinci el araç alım ve satım platformlarından Oto.net ile iş birliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RS Otomotiv Grubu'nun "Yeni Nesil Ekspertiz" sloganıyla yola çıktığı markası RS Oto Ekspertiz, Oto.net ile iş birliği yaptı.

Şeffaf, tarafsız ve son teknoloji yöntemlerle oto ekspertiz/oto check-up hizmeti veren RS Oto Ekspertiz, araç alım satımında davranış değişikliğine öncülük eden, araç sahiplerinin satmak istedikleri araçları için anında fiyat teklifi sunup aynı gün satış işlemini gerçekleştirerek müşteri deneyimini yüksek seviyede tutan Oto.net'in çözüm ortağı olacak.

Anlaşma kapsamında Oto.net'ten otomobil satın alan tüketiciler, ülke çapında yaygın ağa sahip RS Servis noktalarında ayrıcalıklı satış sonrası hizmetlerine de erişebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, Oto.net ile sürdürülebilir şekilde yeni projeler üreteceklerini belirterek, "İkinci el araç pazarının rüştünü ispatlamış, saygın markalarından Oto.net ile iş birliği yapmaktan son derece mutluyuz. Oto.net ile hızla büyüyen ikinci el araç sektöründe hızlı, şeffaf ve güvenilir hizmet verebilme ortak paydasında buluşuyoruz. İş birliğimiz ile daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşacak ve sektöre katma değer sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Oto.net Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yonca Ulusoy ise Oto.net olarak 85 binden fazla araç alım satım işlemini online gerçekleştirip, 100 binden fazla aracın ekspertiz kontrolünü yaptıklarını aktararak, "Yenilikçi bir ekspertiz hizmetini sektöre kazandıran, arkasında 40 yıllık bir deneyimi bulunduran RS Oto Ekspertiz ile güçlerimizi birleştirdiğimiz için oldukça memnunuz.

RS Ekspertiz ile Türkiye genelinde 34 şehirdeki alım merkezleri daha da artırıp, satın alacağımız araçlar için alım merkezlerimizi 104’e çıkararak müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri genişletiyoruz. RS Otomotiv Grubu ile geliştireceğimiz yeni projelerle platformumuz üzerinden otomobil satın alanlara da ayrıcalıklı hizmetler sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- MR cihazı ve elektronik şasi kontrolüyle yeni nesil ekspertiz

Açıklamaya göre, araç alım satımlarında, oto ekspertiz süreçlerindeki en büyük problemlerden birisi olarak görülen teknik uzman görüşlerindeki farklılıklar, tüketicilerin güvenini zedelerken, doğru sonuca ulaşmak amacıyla insan faktörünü en aza indirerek objektif ve güvenilir sonuçlar elde etmek adına RS Oto Ekspertiz Türkiye'de ilk kez MR cihazıyla otomobillerdeki kontrolleri gerçekleştiriyor.

Otomobillerin kaporta ve boyalarındaki hasarları, onarım işlemlerini ve boya kalınlıklarını, üzerinde bulunan IR termal kamera ve özel halojen ışıklar yardımıyla daha net ve anlaşılabilir bir rapor sunabiliyor. Ayrıca lastik ve fiber parçaların yanlış onarımlarını da ortaya çıkarıyor.

