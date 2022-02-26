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RS Otomotiv Grubu Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'nde yer alacak

26.02.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı: -"Kamu, sigorta şirketleri ve sigorta acenteleriyle ilişkilerin gelişiminde rol üstleneceğine inandığımız Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'ne katılım sağlamaktan ve sponsorlarından olmaktan memnuniyet duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin büyük otomotiv şirketlerinden RS Otomotiv Grubu, Antalya Sigorta Acenteleri Derneği öncülüğünde gerçekleştirilecek Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'ndeki yerini almaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3-5 Mart 2022'de Antalya'da düzenlenecek fuarın aynı zamanda sponsorlarından olan RS Otomotiv Grubu, RS Oto Ekspertiz, RS Servis ve RS Boyasız Onarım markalarıyla katılım sağlayacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, 12 yılda 3 milyon araca hizmet verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sadece 5 yılda özel onarım teknikleriyle sigorta sektörüne kazandırdığımız tasarruf oranı 1,2 milyar TL seviyesinde. Şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana sigorta sektörüne katma değer sağlıyor, sektörün geleceği için yeni çözüm modelleri üretiyoruz. Kamu, sigorta şirketleri ve sigorta acenteleriyle ilişkilerin gelişiminde rol üstleneceğine inandığımız Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'ne katılım sağlamaktan ve sponsorlarından olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

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