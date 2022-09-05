RS Otomotiv Grubu'ndan sektörde ilk kez "adreste mini onarım hizmeti"

İSTANBUL (AA) - RS Otomotiv Grubu, yeni şirketi RS Boyasız Onarım ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek mobil araçlar ile araç sahiplerine adresinde hizmet vermeyi ve mini onarım hizmetini farklılaştırmayı hedefliyor.

RS Otomotiv Grubu, otomotiv sektörüne yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Özellikle son yıllarda gerçekleşen dolu afetlerinde on binlerce aracın dolu hasarı onarımını gerçekleştirerek boyasız onarım teknikleri konusunda hem Türkiye'de hem de dünyada sayılı şirketlerden biri haline gelen RS Otomotiv Grubu, edindiği tecrübelerle RS Boyasız Onarım markasını sektöre kazandırıyor.

"Yeni Nesil Mini Onarım" sloganını motto edinen RS Boyasız Onarım, boyasız hasar onarımı, çizik onarımı, tuş takımı restorasyonu hizmetlerini tek çatı altında sunarak 64 bayisi ile satış sonrası hizmetler alanına güçlü bir giriş yapıyor. Kendisini "yüzde 100 yerli ve milli" şirket olarak tanımlayan RS Otomotiv Grubu, yeni şirketi RS Boyasız Onarım ile sektörde mini onarım hizmetini farklılaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Boyasız hasar onarımı, çizik onarımı, tuş takımı restorasyonu gibi hizmetleri Türkiye'de bir ilk olarak, aracın bulunduğu konumda mobil şekilde de vereceğiz. 13 yıllık geleneğimizi bozmadan hem sürücülere, hem şirketlere hem de sigorta sektörüne tasarruf sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sektörde yine bir ilki gerçekleştirerek mobil araçlar ile araç sahiplerine adresinde hizmet vereceklerini belirten Ünaldı, şunları aktardı:

"Grubumuz kuruluşundan bugüne yenilikleri her zaman farklı hizmet anlayışı ile getirdi ve getirmeye devam edecek. RS Boyasız Onarım ile mini onarım hizmetini farklılaştıracağız. RS Boyasız Onarım'ın mobil parça onarım hizmeti ile de 13 yıllık tasarruf geleneğimizi bozmayarak sigorta sektörüne çok ciddi tasarruflar sağlayacağız."

RS Boyasız Onarım Başkanı Eray Afet ise, "Hizmet konularımızda Türkiye’de irili ufaklı firmalar var ancak kurumsal, yaygın ve garantili bir şekilde bu hizmetleri sunan ikinci bir yapı bulunmuyor. Seçilen bayilerimizin kendi illerinde hizmet konularımızda ehil olmalarını ve getirdiğimiz mobil araç ile yerinde onarım hizmeti ile sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

