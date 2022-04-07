RS Servis sponsorluğunda havada tenis etkinliği düzenlendi

İSTANBUL (AA) - RS Otomotiv Grubu çatısı altında yer alan RS Servis ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte masa tenisçileri, Kapadokya'da sıcak hava balonuyla havada tenis deneyimi yaşadı.

RS Servis'ten yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü kutlamaları kapsamında yapılan etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte masa tenisçileri, sıcak hava balonuyla havada tenis deneyimi yaşadı, ardından Nevşehir Kalesi'nde, yeryüzünün yedi kat altında yer alan Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde de tenis oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, "Farkındalık yaratmak adına gerçekleştirilen bu etkinlikte aktif rol üstlendiğimiz için çok mutluyuz. Türk sporunun ve sporcularımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

