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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dizileri sert eleştirdi! 'Açık söylüyorum eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum'

29.02.2024 15:43
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) işbirliğinde gerçekleştirilen 4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı'na katılan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin son dönemdeki popüler dizileri sert eleştirdi. Şahin 'Açık söylüyorum eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum' açıklamasıyla dikkat çekti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dizileri sert eleştirdi! 'Açık söylüyorum eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin katıldığı bir toplantıda son dönemde ekranlarda olan dizileri eleştirdi.

'Reyting denilen bir canavar var. Reyting olmadan hiçbir şey olmuyor ama reyting alacağız diye de bütün değerlerimizi, kanunlarımızı, bir tarafa mı bırakacağız?' diyen Şahin 'Açık söylüyorum size, eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum' açıklamasıyla dikkat çekti.

Şahin, toplantıda, "Bu dizi şu kanalda olsaydı ceza yemezdi?" söylemlerinin yanlış olduğunu da dile getirerek, "Mümkün değil, öyle dizi var ki her yerde ceza yer. Öyle dizi var ki hangi kanalda oynarsa oynasın müeyyide uygulanmaz. Bunun kanalla alakası yok, benim fikri yapımla alakası yok, benim anlayışımla alakası yok." ifadelerini kullandı.

Yapımcıların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi veren Şahin, reyting eleştirilerinin ardından 'En çok reyting alan konu şiddet. Baştan sona şiddet mi yapalım? En çok reyting alan cinsellik, baştan sona mı yapalım?' diyerek sert çıktı.

(AA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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