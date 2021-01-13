RTÜK, CHP'li Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik sözleri dolayısıyla yayıncı kuruluş Halk TV'ye oy birliğiyle idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, izleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul Toplantısı'nda, Sağlar'ın bir televizyon programında sarf ettiği sözler ele alındı.

Üst Kurul, "Şirin Payzın ile Sözüm Var" programına konuk olarak katılan Sağlar'ın "Türban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır… Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var." şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

Yayında söylenen ifadelerin, toplumun adalet mekanizmasına güvenini zedeleyeceği kanaatine varan Üst Kurul, Sağlar'ın toplumun inanç değerlerini aşağılayan ifadeleri dolayısıyla yayıncı kuruluş Halk TV'nin yasayı ihlal ettiğine hükmetti.

Sözleri, "başörtülü kişilere ve başörtülü hakimlere karşı nefret duyguları oluşturma çabası" olarak gören Üst Kurul, halkta gerilime ve ayrışmaya sebep olabilecek beyanların, toplumsal iç barışı bozabileceği düşüncesiyle kamusal yayıncılığın gereğini yerine getirmeyen Halk TV'nin cezalandırılmasına karar verdi.