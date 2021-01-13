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RTÜK, CHP'li Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi

13.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Üst kurul, yakılarak katledilen öğretim görevlisi Aylin Sözer cinayetine ilişkin ana haber bülteninde söylenen sözler dolayısıyla Tele 1'e de idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlere yönelik sözleri dolayısıyla yayıncı kuruluş Halk TV'ye oy birliğiyle idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, izleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul Toplantısı'nda, Sağlar'ın bir televizyon programında sarf ettiği sözler ele alındı.

Üst Kurul, "Şirin Payzın ile Sözüm Var" programına konuk olarak katılan Sağlar'ın "Türban, irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır… Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var." şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

Yayında söylenen ifadelerin, toplumun adalet mekanizmasına güvenini zedeleyeceği kanaatine varan Üst Kurul, Sağlar'ın toplumun inanç değerlerini aşağılayan ifadeleri dolayısıyla yayıncı kuruluş Halk TV'nin yasayı ihlal ettiğine hükmetti.

Sözleri, "başörtülü kişilere ve başörtülü hakimlere karşı nefret duyguları oluşturma çabası" olarak gören Üst Kurul, halkta gerilime ve ayrışmaya sebep olabilecek beyanların, toplumsal iç barışı bozabileceği düşüncesiyle kamusal yayıncılığın gereğini yerine getirmeyen Halk TV'nin cezalandırılmasına karar verdi.

Yayında konuğun uyarılmadığını da tespit eden RTÜK, 6112 sayılı kanunu ihlal eden yayıncı kuruluşa oy birliğiyle idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

- Diyanet'i cinayet azmettiricisi olarak gösteren Tele 1'e ceza

Üst Kurul ayrıca Tele 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Evren Özalkuş'un, öğretim görevlisi Aylin Sözer cinayetine yönelik sözlerini de değerlendirdi.

Sözer'in yakılarak katledilmesine ilişkin haberde, "Diyanet İşleri Başkanlığının cinayetin azmettiricisi olarak gösterilmesi" RTÜK tarafından yasaya aykırı bulundu.

Yayında "Az sonra Diyanet İşleri Başkanlığının, bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl, neye karıştığı ile ilgili haberi de getireceğiz ekrana. Öyle olduğu müddetçe bu cinayetler de devam edecek gibi görünüyor." sözlerini saf eden sunucunun, Diyanet İşleri Başkanlığını itham etmesi nedeniyle Üst Kurul, oy çokluğuyla yayıncı Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

- Halkı dolandıran yayıncılar

Sağlık beyanıyla sahte ürün satışı yapan ve halkın manevi duygularını istismar eden uydu kanalları hakkında hazırlanan raporları ayrıntılı olarak inceleyen RTÜK, Güçlü TV, Şu TV, HM (Haberin Merkezi), Ful TV ve 363 TV kanallarına yayın durdurma ve idari para cezası verdi.

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