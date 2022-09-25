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RTÜK'ün ev sahipliğinde İstanbul'da "Şiddet ve Medya Çalıştayı" düzenlenecek

25.09.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RTÜK'ün ev sahipliğinde İstanbul'da "Şiddet ve Medya Çalıştayı" düzenlenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) ev sahipliğinde, İstanbul'da 27 Eylül'de, "Şiddet ve Medya Çalıştayı" düzenlenecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bazı bakanlar, ilgili devlet kurumları, meslek örgütü temsilcileri ve medya kuruluşları yöneticilerinin katılacağı çalıştayda, şiddet ve şiddetin medyada işleniş biçimi ele alınacak.

Kadın, çocuk, dezavantajlı gruplar ve sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumsal şiddet konusunun detaylı şekilde irdeleneceği çalıştayın açılış konuşmasını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul radyo ve televizyon üst kurulu rtük

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