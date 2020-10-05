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Ruben Rayos, RH Bandırmaspor’da

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.10.2020 14:16 | Son Güncelleme

TFF 1.

TFF 1. Lig ekiplerinden RH Bandırmaspor transfer döneminin sona ermesine saatler kala Kıbrıs Rum Kesimi’nden Ruben Rayos’u renklerine bağladı.
RH Bandırmaspor ligin ilk dört haftası geride kalırken, ihtiyaç duyulan mevkilere takviye transferlerini sürdürüyor. Son olarak Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Anorthosis’te forma giyen 10 numara mevkiinde oynayan Ruben Rayos da bordo beyazlı kadroya katılan isimlerden oldu. Kariyerindeki 333 maçta toplam 90 gole imza atan 34 yaşındaki oyuncunun 41 de asisti bulunuyor. Başarılı İspanyol futbolcu Barcelona, Maccabi Haifa, Asteras Tripoli gibi takımlarını da kariyerinde barındırıyor.

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