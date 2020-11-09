YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. "Ruhları şad, mekânları cennet olsun"

"Ruhları şad, mekânları cennet olsun"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 09.11.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ali Çelik’in “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” nedeniyle mesaj yayınladı.Çelik, mesajında, "Yokluklar ve imkânsızlıklar içinde bağımsızlığa yürüyen aziz milletimizin büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü edebiyete irtihalinin 82.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” nedeniyle mesaj yayınladı.
Çelik, mesajında, "Yokluklar ve imkânsızlıklar içinde bağımsızlığa yürüyen aziz milletimizin büyük önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü edebiyete irtihalinin 82. yılında rahmet, saygı ve minnetle yad ediyorum. Milletimize olan sarsılmaz inancı, siyasi ve askeri dehasıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti yalnızca bir milletin geleceğini değil dünyanın tarihini değiştirmiş, bütün ezilen milletlere umut olmuş ve yol göstermiştir. Atatürk’ün temellerini Kütahya’da attığı ve ’Benim en büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet var olması için göstereceğimiz çaba ona olan saygımızın en güzel ifadesi olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Savaşı’mızın tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerini yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
12:49
İkindi
15:33
Akşam
17:58
Yatsı
19:17

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Kütahya Günes Eczanesi
Merkez
Sevgiyolu Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Sıhhat Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.