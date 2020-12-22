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Ruhşan Özdemir Çifçi’nin ataması Bornova’daki vatandaşları üzdü

İZMİR HABERLERİ  | 22.12.2020 15:55 | Son Güncelleme

İzmir’de, Bornova Tarım ve Orman İlçe Müdürü olarak görev yapan ve vatandaşlar tarafından sevilen Ruhşan Özdemir Çifçi’nin il içi ataması herkesi üzdü.

İzmir’de, Bornova Tarım ve Orman İlçe Müdürü olarak görev yapan ve vatandaşlar tarafından sevilen Ruhşan Özdemir Çifçi’nin il içi ataması herkesi üzdü. Bornovalılar, çalışkan müdürün kentte kalması gerektiğine inanıyor.
Bornova Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi’nin il içi atamayla Konak ilçesine görevlendirilmesi, Bornova’daki vatandaşları üzdü. Bornovalılar, göreve geldiği günden itibaren aktif çalışmalarıyla dikkat çeken Çifçi’nin ilçede kalması gerektiğini ifade ederken, Bornova Kaymakamı Fatih Genel’in de konuyla ilgili gerekli mercilerle görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin yöneticileri de, atamayla üzüntü duyduklarını ve yeniden Ruhşan Özdemir Çifçi’nin göreve iadesini istedi.
Bornova İlçe Ziraat Odası Başkanı Cengiz Derici ise, “Özellikle Bornova, Buca ve Karşıyaka müdürlerimiz, pandemi döneminde sürekli sahadaydılar. Biz, ziraat odası olarak Ruhşan müdürümüzü tüm etkinliklerimizle yanımızda gördük ve kendisinden de memnunuz. İnşallah Bornova’da kalır. Başarı, bildiğimiz kadarı ile ödüllendirilmesi gereken bir olgudur. Umuyoruz, bu yanlış karardan en kısa sürede dönülür” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Bornova ile birlikte Buca, Balçova, Çiğli, Gaziemir, Konak ilçe müdürlerinin görev yerlerinin değiştiği öğrenildi.

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