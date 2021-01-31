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Ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

31.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve tüfekle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca Devrekani ilçesi Mütevelli ve Kurtşeyh mahallelerinde ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve tüfekle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca Devrekani ilçesi Mütevelli ve Kurtşeyh mahallelerinde ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 150 adet tabanca fişeği ile 1 adet hassas tartı ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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