Rumeli Feneri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Rumeli Feneri'nde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rumeli Feneri Kale mevkisinden denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kazazede, TAHLİSİYE-6 botumuzca kurtarılarak ambulansa teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Denizden çıkarılan ve erkek olduğu öğrenilen kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

