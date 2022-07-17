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Rumeli Feneri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

17.07.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rumeli Feneri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Rumeli Feneri'nde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Rumeli Feneri'nde denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rumeli Feneri Kale mevkisinden denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kazazede, TAHLİSİYE-6 botumuzca kurtarılarak ambulansa teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Denizden çıkarılan ve erkek olduğu öğrenilen kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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rumeli feneri

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