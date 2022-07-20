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Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

20.07.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rumeli Kavağı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Rumeli Kavağı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rumeli Kavağı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 9,5 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Rumeli Feneri’ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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rumeli kavağı

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