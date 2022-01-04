Rumen şarkıcı Inna, Erciyes Dağı'nda kayak yaptı

KAYSERİ (AA) - Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna, Erciyes'te kayak yaptı.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Winter Fest kapsamında Kayseri'ye gelen Romanyalı sanatçı Inna, "Türkiye'nin Alpleri" olarak adlandırılan Erciyes'te kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Erciyes'te bir otelde konaklayan sanatçı, arkadaşları ile pistlerde kaydı.

Erciyes'teki anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Inna, Erciyes'e hayranlığını dile getirdi.

Romanya'da "Dansın Kraliçesi" olarak bilinen Inna, yeni yılın ilk konseri Kayseri'de vermişti.



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