Rus Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren 95 metre boyundaki lojistik destek gemisi "Vsevolod Bobrov" Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Gemiye boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.​​​​​​​​​​​​​​



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