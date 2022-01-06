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Rus Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

06.01.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Rus Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren 95 metre boyundaki lojistik destek gemisi "Vsevolod Bobrov" Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Gemiye boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.​​​​​​​​​​​​​​

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Çanakkale Rusya

Çanakkale Namaz Vakitleri 6 Ocak Perşembe

İmsak
07:00
Sabah
08:30
Öğle
13:25
İkindi
15:49
Akşam
18:10
Yatsı
19:35

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Perşembe

Elçin Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
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Ayvacik
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