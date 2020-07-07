Rus gelinin nikahı, başkanlık makamında kıyıldı

Dünya evine girmek için Kuşadası Belediyesi’ne müracaat eden Rusya doğumlu Dina Zakırova ile Hasan Hakan Acıtaş’ın nikahı başkanlık makamında kıyıldı. Çiftin nikah akdini Belediye Başkan vekili Tibet Özer gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi Başkanlık makamı ilk kez bir nikah törenine ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in şehir dışında olması nedeniyle Başkan vekilliği makamında oturan meclis üyesi Tibet Özer, evlenmek üzere Kuşadası Belediyesi’ne başvuran Hasan Hakan Acıtaş’a bir sürpriz yapmak isteyince çiftin Belediye Düğün Salonu’nda yapılması planlanan nikah töreni başkanlık makamına taşındı. Belediyede görevli nikah memurları tarafından başkanlık makamına getirilen Zakırova ve Acıtaş çifti, Tibet Özer’i karşılarında cübbeyle görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Başkan vekili Tibet Özer, ilk kez bir nikah kıydığını belirterek çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

“ Büyük mutluluk yaşadık “

Nikahlarının Kuşadası Belediyesi Başkanlık makamında kıyıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Hasan Hakan Acıtaş, “Evlilik defterine imzayı burada atmak bizim için çok büyük sürpriz oldu. Bu mutlu günümüzde yanımızda olan Tibet Özer’e ve emeği geçen Kuşadası Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“ Mutluluklar diliyorum “

İlk kez nikah kıymanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kuşadası Belediye Başkan vekili Tibet Özer ise ,”Kuşadası Belediyesi olarak yine bir ilki gerçekleştirdik. Bugün benim için de çok önemliydi. Belediye Başkanımız Ömer Günel’in bana verdiği yetkiyle dünya evine giren çiftimizin mutluluğuna ortak olduk” diye konuştu.

