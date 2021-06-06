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Rus heyetinin Türkiye ziyaretinden sonra uçuş kısıtlamasının kalkması bekleniyor

06.06.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: - "Rusya'dan belirli bir düzeyde, turizm bölgelerine muhtemelen Antalya'ya bir heyet gelecek. Aldığımız tedbirleri yerinde görecek" - "İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak. Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak" - "İç turizmde de haziran itibarıyla hareketlilik başlıyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının istediğimiz düzeyde geçmesini bekliyoruz"

AYŞE YILDIZ - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelerek tedbirleri yerinde göreceğini belirterek, "İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak. Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak." dedi.

Alpaslan, AA muhabirine, Rusya'nın Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını 21 Haziran'a kadar sürdüreceğini hatırlattı.

Rusya'ya kısa süre önce yapılan ziyarette, sezon için alınan tedbirlerin muhataplara iletildiğini aktaran Alpaslan, Ruslara Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunun anlatıldığını dile getirdi.

Onların da 21 Haziran'dan önce geleceğini, inceleme yapacaklarını ifade eden Alpaslan, "Aldığımız işaretler ve tüm inancımızla, çabamızla 21 Haziran'da bu kısıtlamanın kaldırılmasını, yine Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde de daha uygun seviyelerde Türkiye'ye seyahatlerin başlamasını beklemekteyiz." diye konuştu.

Alpaslan, bunların olması halinde çok ciddi talep geleceğini, 2019'daki bereketli günlere temmuzdan sonra dönmeyi beklediklerini söyledi.

- "Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak"

Rusya ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Alpaslan, şöyle devam etti:

"Rusya'dan belirli bir düzeyde, turizm bölgelerine muhtemelen Antalya'ya bir heyet gelecek. Aldığımız tedbirleri yerinde görecek. İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak. Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak. Şu anda da bir hareketlilik var ama bunun düzeyinin artması, tesislerimizin yeterince turiste kavuşabilmesi için kısıtlamaların kalkarak uçuşların artması lazım. İç turizmde de haziran itibarıyla hareketlilik başlıyor. Temmuz, ağustos ve eylül aylarının istediğimiz düzeyde geçmesini bekliyoruz."

Aşılamanın hızla devam ettiğine, bu sürede gerek sektör çalışanlarının gerek vatandaşların belirli bir düzeyde aşılanmış olacağına değinen Alpaslan, yeni tip koronavirüsün gündemin arka sıralarına düşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya

Antalya Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazartesi

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