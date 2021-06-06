Rus heyetinin Türkiye ziyaretinden sonra uçuş kısıtlamasının kalkması bekleniyor

AYŞE YILDIZ - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelerek tedbirleri yerinde göreceğini belirterek, "İnşallah 21 Haziran'dan sonra bu kısıtlamalar kalkacak. Uluslararası uçuşların açılmasıyla hareketlilik başlayacak." dedi.

Alpaslan, AA muhabirine, Rusya'nın Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını 21 Haziran'a kadar sürdüreceğini hatırlattı.

Rusya'ya kısa süre önce yapılan ziyarette, sezon için alınan tedbirlerin muhataplara iletildiğini aktaran Alpaslan, Ruslara Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunun anlatıldığını dile getirdi.

Onların da 21 Haziran'dan önce geleceğini, inceleme yapacaklarını ifade eden Alpaslan, "Aldığımız işaretler ve tüm inancımızla, çabamızla 21 Haziran'da bu kısıtlamanın kaldırılmasını, yine Almanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde de daha uygun seviyelerde Türkiye'ye seyahatlerin başlamasını beklemekteyiz." diye konuştu.

Alpaslan, bunların olması halinde çok ciddi talep geleceğini, 2019'daki bereketli günlere temmuzdan sonra dönmeyi beklediklerini söyledi.