Rus kruvaziyer gemisi 2 ayda 5. kez Samsun’da

Bin 82 Rus turisti taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 428 mürettebatı ile 2 ay içerisinde 5. kez Samsun’u ziyaret etti. İlk 2 seferinde İstanbul ve Bartın’dan sonra Samsun’a uğrayan gemi, Aralık ayındaki son 2 seferini ise Rusya’dan direkt olarak Samsun’a gerçekleştirmişti. Turistleri taşıyan gemi bu kez de İstanbul ve Bartın’ın ardından tekrar Samsun Limanı’na demir attı.

Turistler Samsun Limanı’nda yetkililer tarafından karşılanırken, Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, “Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, bin 82 turist ve 428 mürettebatı ile birlikte Rusya’nın Sochi Limanı’ndan İstanbul’a gelmişti. Ardından Amasra Limanı’na uğradıktan sonra bu sabah da Samsun Limanı’na demir attı. Turistler gün boyu Samsun’da gezdikten sonra akşam saatlerinde de şehrimizden ayrılarak Trabzon’a hareket edecekler. Kruvaziyer gemi Trabzon’un ardından da tekrar Rusya’ya geri dönecek” dedi.

Samsun’da karaya ayak basan Rus turistler gruplar ve bireysel olarak limandan ayrıldıktan sonra şehri gezip alışveriş yaptılar.

