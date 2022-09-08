YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak

Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak

08.09.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus turistlerin Baltık ülkeleri ve Polonya'ya girişleri 19 Eylül'den itibaren kısıtlanacak

Schengen vizesine sahip Rus vatandaşlarının 19 Eylül'den itibaren Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'ya girişinin kısıtlanacağı bildirildi.

Estonyalı yayın kuruluşu ERR’in haberine göre, Estonya Başbakanı Kaja Kallas, düzenlediği basın toplantısında "Letonya, Litvanya ve Polonya ile birlikte, turizm amaçlı seyahat etmek isteyen Rus vatandaşların girişine önemli ölçüde kota koymak istiyoruz." dedi.

Kallas, kamyon şoförleri, diplomatlar ve insani nedenlerle seyahat edenler de dahil olmak üzere kısıtlama uygulanacağını kaydetti.

Kısıtlamanın nedenlerinden birinin güvenlik önlemleri olduğunu belirten Kallas,19 Eylül’den itibaren Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya’ya girişlere kısıtlama getirileceğini duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da, Rus vatandaşların Estonya'ya gelmemesi önerisinde bulunarak, "Burada hoş karşılanmıyorsunuz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Lauri Laanemets, 19 Eylül'ü işaret ederek, o tarihten itibaren Schengen vizesine sahip Rus vatandaşlarının turizm, spor veya kültür amacıyla Estonya'ya giriş yapamayacağını söyledi.

Bakanlık, bu kararla her gün gelen 400-500 Rus ziyaretçi sayısının 100'e düşeceğini tahmin ediyor.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, daha önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Avrupa’yı ziyaret etmek insani bir hak değil, bir ayrıcalıktır." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ayaklı "yeşil" projeyle fındığın değerini artıracakSanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 ayaklı "yeşil" projeyle fındığın değerini artıracak
Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladıBitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı
Ankara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındıAnkara'da yol kenarında cesedi bulunan çocuğun annesinin teyzesi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Letonya Polonya Rusya baltık ülkeleri

Ankara Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:16
Öğle
12:51
İkindi
16:27
Akşam
19:17
Yatsı
20:38
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.