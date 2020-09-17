YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Ruslar, Tokat’ta şifa bulacak

Ruslar, Tokat’ta şifa bulacak

TOKAT HABERLERİ  | 17.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Tokat’ta, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve diklerin yanı sıra iyi geldiği düşüncesi ile astım ve KOAH hastaları tarafından yoğun ilgi gören Ballıca Mağarası, sağlık turizminde önemli rol oynayacak.Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, Şube Müdürü Selehattin Adıgüzel ile iş adamı Eyüp Ülkü’yü makamında kabul etti.

Ruslar, Tokat’ta şifa bulacak

Tokat’ta, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve diklerin yanı sıra iyi geldiği düşüncesi ile astım ve KOAH hastaları tarafından yoğun ilgi gören Ballıca Mağarası, sağlık turizminde önemli rol oynayacak.
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, Şube Müdürü Selehattin Adıgüzel ile iş adamı Eyüp Ülkü’yü makamında kabul etti. Ziyarette, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Ballıca Mağarası’nın sağlık turizmine kazandırılması konusu gündeme getirildi. Yaklaşık 4 milyon liralık yatırımın Ballıca Köyü Kışlabel mevkinde yapılacağını kaydedildi. İş adamı Eyüp Ülkü, Rus yatırımcı Ebusüfyan Magomidoviç ile birlikte yürüttükleri projenin detaylarını dile getirdi. Rusya’dan hasta getirilmesi gibi konularda ön anlaşmaları gerçekleştirdiklerini belirten Ülkü, “Ballıca Mağarası yanında sağlık turizmi için yabancı yatırımcı ortağımızla birlikte, 2 bin 425 metrekare kapalı alana sahip, 25 odalı otel inşaatına başlayacağız. Şuana kadar proje için 103 bin dolar harcadık, toplamda 4 milyon liralık bir yatırım olacak. Rusya’dan hasta getirilmesi gibi konularda ön anlaşmalar yapıldı. İlimiz için güzel bir yatırım olacak” diye konuştu.
Başkan Çelik ise Tokat için çok faydalı bir yatırıma imza atıldığının altını çizerek, bu ve bunun gibi Tokat’a fayda sağlayacak yatırımlara her zaman destek vereceklerini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMarketler onlardan soruluyor!Marketler onlardan soruluyor!
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Kahta’da 21 yıl sonra Ülkü Ocakları açıldı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Hünnap üreticilere kazandırmaya devam ediyor
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
İl Özel İdaresi, Merkez Körpınar ve Çimeli Köyleri yol yapım çalışmalarını tamamladı
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:
Kayserispor ile sözleşme yenileyen Pedro:

Tokat Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:45
Sabah
06:10
Öğle
12:33
İkindi
16:02
Akşam
18:47
Yatsı
20:07

Tokat Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Cihan Eczanesi
Merkez
Gazi Çatak Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Erbaa
Yaramış Eczanesi
Niksar
Öztürk Eczanesi
Turhal
Emek Eczanesi
Zile
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine ’Genç Ofis’ açılacak
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine ’Genç Ofis’ açılacak
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Aşevine 1 ton 800 kilo et bağışı
Aşevine 1 ton 800 kilo et bağışı
Yangını önleyen belediye işçisi ödüllendirildi
Yangını önleyen belediye işçisi ödüllendirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.