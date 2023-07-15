SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. RusselL Westbrook futbola yöneldi! Köklü İngiliz kulübünün hissedarı olacak...

RusselL Westbrook futbola yöneldi! Köklü İngiliz kulübünün hissedarı olacak...

15.07.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA takımlarından Los Angeles Clipper formasını terleten All-Star basketbolcu Russell Westbrook, Championship ekibi Leeds United Futbol Takımı'nın hissedarları arasına girecek.

RusselL Westbrook futbola yöneldi! Köklü İngiliz kulübünün hissedarı olacak...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Clippers'ta forma giyen all-star oyuncu Russell Westbrook, İngiliz futbol kulübü Leeds United'ın küçük ölçekli hissedarları arasında yer alacak.

BYIH3OKGMJJA3LXT6MJBEJUOM4

ABD'de katıldığı bir toplantıda konu hakkında bilgi veren 34 yaşındaki basketbolcu, Leeds United'ın yeni sahibi olmak için onay bekleyen ABD merkezli konsorsiyum "49ers Enterprises" ile görüşmeler yürüttüğünü ve İngiliz kulübünün küçük ölçekli hissedarları arasına gireceğini söyledi.

NBA'de 2017 yılının en değerli oyuncusu seçilen Westbrook, ABD'li golfçüler Jordan Spieth ile Justin Thomas'ın ardından Leeds United'ın hissedarları arasına giren diğer ünlü sporcu olacak.

U3626335KJNSRLNDOFE6OQYVQM

Kulübün yüzde 15'lik hissesini 2018 yılında satın alarak kulübün o dönemki İtalyan sahibi ve başkanı Andrea Radrizzani ile ortaklığa giren 49ers Enterprises, 2021 yılına kadar bu oranı yüzde 44'e çıkarmıştı. Leeds United'ın geçen sezon sonunda Premier Lig'den Championship'e düşmesinin ardından 49ers Enterprises, kulübün kalan yüzde 56'lık hissesini satın alma konusunda Radrizzani ile anlaşmaya vardığını haziran ayında duyurmuştu.

Bu arada 170 milyon sterlin değerindeki son hisse satışının gerçekleşmesi için İngiltere Futbol Ligi (EFL) kurumunun onayı bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu!Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
NBA Russell Westbrook ligi yaşında ekipleri kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Doğduğundan beri ağlıyordu! Gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı: "Sinek ısırmıştır dedik"
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Tatili resmen kabusa döndü! “Hava bulutlu” dedi, hastanelik oldu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.