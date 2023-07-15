RusselL Westbrook futbola yöneldi! Köklü İngiliz kulübünün hissedarı olacak...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Clippers'ta forma giyen all-star oyuncu Russell Westbrook, İngiliz futbol kulübü Leeds United'ın küçük ölçekli hissedarları arasında yer alacak.

ABD'de katıldığı bir toplantıda konu hakkında bilgi veren 34 yaşındaki basketbolcu, Leeds United'ın yeni sahibi olmak için onay bekleyen ABD merkezli konsorsiyum "49ers Enterprises" ile görüşmeler yürüttüğünü ve İngiliz kulübünün küçük ölçekli hissedarları arasına gireceğini söyledi.

NBA'de 2017 yılının en değerli oyuncusu seçilen Westbrook, ABD'li golfçüler Jordan Spieth ile Justin Thomas'ın ardından Leeds United'ın hissedarları arasına giren diğer ünlü sporcu olacak.

Kulübün yüzde 15'lik hissesini 2018 yılında satın alarak kulübün o dönemki İtalyan sahibi ve başkanı Andrea Radrizzani ile ortaklığa giren 49ers Enterprises, 2021 yılına kadar bu oranı yüzde 44'e çıkarmıştı. Leeds United'ın geçen sezon sonunda Premier Lig'den Championship'e düşmesinin ardından 49ers Enterprises, kulübün kalan yüzde 56'lık hissesini satın alma konusunda Radrizzani ile anlaşmaya vardığını haziran ayında duyurmuştu.

Bu arada 170 milyon sterlin değerindeki son hisse satışının gerçekleşmesi için İngiltere Futbol Ligi (EFL) kurumunun onayı bekleniyor.

