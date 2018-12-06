Russell Westbrook NBA tarihinin en çok triple double yapan 3. oyuncusu oldu

NBA'e 10 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, Brooklyn Nets deplasmanından Paul George'un bitime 3.1 saniye kala attığı üç sayılık basketle 114-112 galip ayrıldı. Thunder'ı galibiyete taşıyan George, 25'i son çeyrekte 47 sayı ve 15 ribaunt üretti.

Maçı 21 sayı, 17 asist, 15 ribauntla tamamlayan Russell Westbrook ise kariyerinde 108. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı. Westbrook böylece NBA tarihinde en fazla "triple double" yapan oyuncular listesinin 3. sırasını paylaştığı Jason Kidd'i geride bıraktı. Listenin ilk iki sırasında Oscar Robertson (181) ve Magic Johnson (138) bulunuyor.

Nets'te Allen Crabbe 22, Joe Harris 19, D'Angelo Russell ve Spencer Dinwiddie 17'şer sayı kaydetti.

Cedi'nin 16 sayısı yetmedi

Golden State Warriors, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı Stephen Curry'nin 42 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansı sayesinde 129-105 mağlup etti. Kevin Durant de 25 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers cephesinde Collin Sexton 21 sayı, Tristan Thompson 14 sayı, 19 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 16 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla mücadele etti.