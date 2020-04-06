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Rüştü Reçber taburcu oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 06.04.2020 13:05 | Son Güncelleme

Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra bir süredir hastanede tedavisi süren Rüştü Reçber taburcu oldu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.

28 Mart'ta hastaneye kaldırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber, tedavisinin 10. gününde taburcu edildi. Haberi, Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber duyurmuştu.

Kariyerinde Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Futbol Gelişim Koordinatörlüğü görevini yürütüyor.

Futbol camiasından bugüne kadar Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim, hastanede tedavi görmüş; 3 isim de taburcu olmuştu.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
rüştü rançbere geçmiş olsun hergün böyle güzel haberler verin taburcu olan her hastamısızı bildirin son dakika unutsuzluğa kapılmayalım büyğn hastalarımıza Allah hayırlı şifalar versin
karısı girsin şimdi...
geçmiş olsun
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