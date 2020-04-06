Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.
28 Mart'ta hastaneye kaldırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber, tedavisinin 10. gününde taburcu edildi. Haberi, Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber duyurmuştu.
Kariyerinde Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Futbol Gelişim Koordinatörlüğü görevini yürütüyor.
Futbol camiasından bugüne kadar Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim, hastanede tedavi görmüş; 3 isim de taburcu olmuştu.
Canlı yayında Arda Turan'a Acun Ilıcalı'dan sürpriz!
Deniz Türüç'ten olay Belhanda sözleri
Rüştü Reçber'den müjdeli haber!
F.Bahçe yıldız ismin sözleşmesini feshediyor
Zico'dan flaş Neymar açıklaması!
Gençler Falcao gibileri örnek alsın
3 futbolcu koronavirüsü yendi
Arda Turan açıkladı! Galatasaray...
Beşiktaş'tan rekor bağış!
Adı Beşiktaş ile anılan yıldız golcü tutuklandı!
Trabzonsporlu futbolculardan örnek hareket
İrlanda Milli Takımı'nda Stephen Kenny dönemi
Sosa, Uğurcan Çakır'ın dayanışma pasını aldı
Dortmund'dan örnek davranış
Bayern Münih sözleşmesini uzattı
Ronaldo'nun o muhteşem golü!
Okuyucu Yorumları 21 yorum