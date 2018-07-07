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Yarı finale son bilet Hırvatistan'ın!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 07.07.2018 23:52 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan, normal süresi 1-1, uzatma devreleri ise 2-2 biten maçta penaltılarda Rusya'yı 4-3 yenerek yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Hırvatistan 1998 Dünya Kupası'ndan sonra bir kez daha yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Yarı finale son bilet Hırvatistan'ın!

2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde ev sahibi Rusya ile Hırvatistan karşılaştı. Maça iyi başlayan ve taraftarının desteğiyle de oyuna ağırlığını koyan Rusya, 31. dakikada Cheryshev'in mükemmel golüyle 1-0 öne geçti.

Şok bir golle geriye düşen Hırvatistan, çabuk toparlandı ve 39. dakikada Kramaric'in sayısıyla devreye 1-1'lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda iki takımında atakları sonuç vermeyince 90 dakika 1-1 bitti ve maç uzatmalara gitti.

Dakikalar 101'i gösterdiğinde kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahasında kafayı vuran Beşiktaşlı Domagoj Vida, Hırvatistan'ı maçta 2-1 öne geçirdi.

Pes etmeyen Rusya'da 115. dakikada kazanılan serbest vuruşta Dzagoev'in ortasında Mario Fernandes kafayı vurdu ve skoru 2-2 yaptı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran Hırvatistan yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Rusya ise Dünya Kupası'na veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya-Hırvatistan domagoj vida

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