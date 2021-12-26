Rusya Atıcılık Milli Takımı, Erdemli kampından memnun kaldı

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in Erdemli ilçesinde kamp çalışmalarını tamamlayan Rusya Atıcılık Milli Takımı, hem tesisten hem de Türk misafirperverliğinden memnun kaldı.

Erdemli ilçesindeki atış poligonunda 10 gün kamp yapan 34 kişilik Rusya Atıcılık Milli Takımı kafilesi, verimli bir kamp dönemi geçirdi.

Rusya Atıcılık Milli Takımı Kamp Sorumlusu ve Tüfek Antrenörü Sergey Kruglov, AA muhabirine, Mersin'de daha önce de 4 kez kamp yaptıklarını söyledi. Buradaki kamplarının oldukça verimli geçtiğini dile getiren Kruglov, sporcuların da Mersin'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kruglov, Erdemli'nin atıcılık sporu açısından kaliteli tesis barındırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İki sene önce burada çok güzel bir tesisin olduğunu öğrendik. Bu yüzden tercihimizi buradan yana kullanıyoruz. Rusya'da bu dönemlerde hava çok soğuk oluyor. Bu yüzden sıcak bir iklim arıyorduk. Önümüzdeki dönemlerde de sık sık buraya gelmeyi düşünüyoruz. Türk insanı da konuksever. Toplam 34 kişilik bir kafileyle geldik, 26 sporcumuz var. Büyüklerde ve gençlerde önümüzdeki yıl yarışacak takımı burada belirleyeceğiz. Kampımız sıkıntısız geçti."

Kruglov, tesiste gerçekleştirdikleri bazı kamplarda Türkiye Atıcılık Milli Takımı'yla da ortak kamp yapma şansı yakaladıklarını belirterek, bunun da önemli bir fırsat olduğunu anlattı.

Türkiye'nin atıcılıkta önemli bir konumda bulunduğunu aktaran Kruglov, "Her iki ülkenin ortak kampı da verimli geçiyor. Hem sporcularımız hem de antrenörlerimiz sizden bir şeyler alıyor. Karşılığında da biz de bir şeyler verdiğimize inanıyoruz. Bu tip çalışma fikri gerçekten çok iyi. Atıcılığın gelişmesi için olumlu bir fikir." diye konuştu.

- Kenan Bozkurt: "Kışı sert ülkeler kamp için burayı tercih ediyor"

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Kenan Bozkurt da Erdemli Atış Poligonu'nun Avrupa'nın en iyi tesislerinden olduğunu ifade etti.

Yurt dışındaki organizasyonlarda bu tesisin tanıtımını yaptıklarını dile getiren Bozkurt, poligonun artık farklı ülkelerin sporcularına ev sahipliği yaptığını anlattı.

Bozkurt, böyle bir güzel tesiste yabancı sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kış dönemi çok sert ülkeler kamp için bu atış poligonunu tercih ediyor. Rusya ve Kazakistan en başta geliyor. Farklı ülkelerden ciddi talep söz konusu çünkü Mersin'in iklimi onlar için çok rahat çalışma ortamı sağlıyor. Poligonumuz Avrupa standartlarında olduğu için beğeni topluyor. Buradaki imkanlar diğer Avrupa ülkelerinde çok rahat bulunamıyor. Ülke olarak konuksever bir ülkeyiz. Ülkemizin mevcut koşulları, takımları Mersin'e yönlendiriyor. Spor turizmi konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ciddi yönlendirmesi ve desteği var. Amacımız önümüzdeki süreç içerisinde bu bölgeyi kamp alanı haline getirmek. Burayı cazibe merkezi haline getirebilirsek süreç içerisinde pek çok ülkeyi ağırlayacağımızı düşünüyorum. Kışı çok sert ülkeler için burası bulunmaz bir nimet olacaktır."

Konukların Türk misafirperverliğinden etkilendiklerini anlatan Bozkurt, "Burada olmaktan çok memnunlar. Bize soğuk gelen havalarda bile denize girdiklerini gördüm. Bölge onlara çok cazip geliyor. Çok keyif aldıklarının farkındayız. Programları çok yoğun olmasına rağmen bölgeden ciddi şekilde faydalandıklarını söyleyebilirim." diye konuştu.

