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Rusya Bisiklet milli Takımı, Erciyes’te kamp yapıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Rusya Bisiklet Milli Takımı, 28 kişilik kadrosu ile 40 gün sürecek olan kamp çalışmalarını Erciyes’te sürdürüyor.Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş , Oran Kalkinma Ajansı, Erciyes Yüksek İrtifa Spor ve Turizm Derneği tarafından Eylül ayında düzenlenecek uluslararası yol bisiklet yarışlarına katılacak olan Rusya Bisiklet Milli Takımı bu önemli yarışma öncesinde çalışmalarını Erciyes’te kamp yaparak sürdürüyor.

Rusya Bisiklet Milli Takımı, 28 kişilik kadrosu ile 40 gün sürecek olan kamp çalışmalarını Erciyes’te sürdürüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş , Oran Kalkinma Ajansı, Erciyes Yüksek İrtifa Spor ve Turizm Derneği tarafından Eylül ayında düzenlenecek uluslararası yol bisiklet yarışlarına katılacak olan Rusya Bisiklet Milli Takımı bu önemli yarışma öncesinde çalışmalarını Erciyes’te kamp yaparak sürdürüyor. Milli takımda 28 sporcu yer alırken, çalışmalar 40 gün boyunca devam edecek. Son yıllarda kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da önemli atımlar yapan Erciyes Kayak Merkezi’ne ilginin her geçen gün artması dikkat çekiyor.

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