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Rusya, kıtlık tehlikesinin olduğu Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşıları vermeyi önerdi

08.07.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, kıtlık tehlikesinin olduğu Kuzey Kore'ye Kovid-19 aşıları vermeyi önerdi

Rusya'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlarını kapatan ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Kuzey Kore'ye aşı vermeyi önerdiği bildirildi.

"Nknews.org" internet sitesinin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'deki durumla ilgili soruya yanıt verdi.

Bakan Lavrov, "Büyükelçiliğimizin Kuzey Kore liderliğinden temsilcilerle temaslarında birçok kez gerekli olduğu takdirde yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Bu elbette aşılar ve tıbbi malzeme için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin salgının başından bu yana Kovid-19'un yayılmasını önlemek için kendini dış dünyadan yalıttığına dikkati çeken Lavrov, söz konusu tedbirlerin tam kapanmaya benzer bir durum yarattığını vurguladı.

- "Yaşamı sürdürmenin olanaksız olacağı" uyarısı

Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği, nisanda yaptığı açıklamada, bu denli sert kısıtlamalar altında yaşamı sürdürmenin olanaksız olacağı uyarısında bulunmuştu.

Büyükelçilik, özellikle sağlık malzemesi eksikliğine dikkati çekmişti.

Kuzey Kore'de 2020 sonunda meydana gelen tayfunlar, ekili alanlara ve mahsule zarar vermişti.

Pyongyang yönetimi, salgın nedeniyle sınırlarını kapatmış ve Çin ile gıda ticaretini durdurmuştu.

Birleşmiş Milletler, dün yayınladığı raporda, Kuzey Kore'de bu yıl 860 bin ton gıda açığı olduğunu bildirmişti.

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