YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Rusya ve Ukrayna vatandaşlarından Türkiye'de konut alımına yoğun ilgi bekleniyor

Rusya ve Ukrayna vatandaşlarından Türkiye'de konut alımına yoğun ilgi bekleniyor

14.03.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahaş Holding Üst Yöneticisi Abdüssamet Bahadır: -"Savaş sonrasında sadece Rusların değil, Ukraynalıların da Türkiye’den ciddi miktarda gayrimenkul satın almak üzere harekete geçeceklerini öngörüyoruz. Güvenli bir yaşam için vatandaşlık almak istiyorlar"

İSTANBUL(AA) - Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında sadece Rusların değil, Ukraynalıların da Türkiye’den ciddi miktarda gayrimenkul satın almak üzere harekete geçeceklerini öngördüklerini belirterek, "Güvenli bir yaşam için vatandaşlık almak istiyorlar." dedi.

Bahaş Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bahadır, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürecinde, Avrupa’nın ambargo uyguladığı Rusya’nın üst gelir grubunun Türkiye’den konut edinme girişimlerinde bulunduğu belirterek, bu kesimin özellikle Antalya ve İstanbul’daki lüks ve markalı konut projeleriyle yatırım için görüştüklerini vurguladı.

Bahadır, Rusların, para transferi sorunu çözülür çözülmez birikimlerini Türkiye’de gayrimenkule çevirmek üzere beklediklerini ifade etti.

Türkiye’nin en çok gayrimenkul sattığı ülkeler arasında Rusya’nın, İran ve Irak'ın ardından 3’üncü sırada geldiğini ve Ukrayna’nın da talebi artan pazarlar arasında yer aldığını belirten Bahadır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikli olarak günümüzde böyle savaşların olmamasını ve mevcut savaşın bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz. Ancak diğer yandan da direkt acentelerden aldığımız bilgilerden Rus ve Ukraynalıların ülkemize ilgisinin ciddi şekilde arttığını öğrenmiş bulunuyoruz. Savaş sonrasında sadece Rusların değil, Ukraynalıların da Türkiye’den ciddi miktarda gayrimenkul satın almak üzere harekete geçeceklerini öngörüyoruz. Güvenli bir yaşam için vatandaşlık almak istiyorlar. Bu konuda ciddi talep var. Savaş bittikten sonra ülkelerin yüksek gelir gruplarının yanı sıra orta gelir grubunun da göçüyle karşılaşabiliriz. Şu anda bankalar üzerinden işlem yapılamıyor. Dolayısıyla onlar da para transferi sorununun çözülmesini bekliyorlar. Sonrasında o bölgeden gelen yatırımcı sayısında iki kat artış bekliyoruz."

Bölgeden kaçmaya çalışanların aileleri ile birlikte güvenli şekilde yaşayabilecekleri, işlerini kurabilecekleri, paralarını aktarabilecekleri ve hatta vatandaşlık alabilecekleri yerler aradığını anımsatan Bahadır, Türkiye’nin de bu konuda en önemli alternatif olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Mart Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
13:18
İkindi
16:38
Akşam
19:18
Yatsı
20:37
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İlginç açıklama! “Seksi olduğum için çocuklarım...”

İlginç açıklama! “Seksi olduğum için çocuklarım...”

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.