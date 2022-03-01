Rusya’ya bir tepki de Batman filminden! Warner Bros. “The Batman” filminin Rusya’da vizyona girmeyeceğini açıkladı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasındaki tepkiler her alanda gelmeye devam ediyor. Sinema dünyasının prestijli yapım şirketleri filmlerini Rusya’da göstermeme kararlarını peşi sıra açıklamaya başladı. WarnerMedia sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki insani kriz ışığında, WarnerMedia uzun metrajlı filmi 'The Batman'in Rusya'da gösterimini duraklatıyor. Durumu izlemeye devam edeceğiz. Bu trajediye hızlı ve barışçıl bir çözüm bulmayı umuyoruz." dedi.

YAPIM ŞİRKETLERİ KARARLARINI AÇIKLADI

Wros Bros.’un yanı sıra Disney’de önümüzdeki günlerde Rusya’da vizyona girmesi planan bütün filmlerinin gösterimini iptal ettiğini duyurdu. Bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın sebepsiz yere işgali ve trajik insani kriz göz önüne alındığında, Pixar'dan yakında çıkacak olan 'Turning Red' de dahil olmak üzere Rusya'da filmlerin sinema gösterimlerini durduruyoruz. Gelecekteki iş kararlarını gelişen duruma göre alacağız. Bu arada, ortaya çıkan mülteci krizinin ölçeği göz önüne alındığında, mültecilere acil yardım ve diğer insani yardımları sağlamak için STK ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



