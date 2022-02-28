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2022 Oyuncular Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı damga vurdu

28.02.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema dünyasının büyük bir merakla beklenen ödülleri Oscar’ın provası olarak görülen SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen törene, Ukrayna’ya destek mesajları damga vurdu. Ted Lasso' ve 'Succession' dizileri ile 'CODA' filminin büyük ödülü aldığı törende Helen Mirren de Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

2022 Oyuncular Birliği (SAG) Ödülleri sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı damga vurdu

Los Angeles’taki Barker Hangar’da düzenlenen ödül törenine ünlü isimler adeta akın etti. Hollywood’un ünlü oyuncuları, Ukrayna’ya desteklerini ve Rusya’ya tepkilerini gösterdi. Michael Douglas, Lady Gaga, Tyler Perry gibi ünlü isimler Ukrayna'ya destek mesajlarını gönderdi. Bu yıl 28’incisi düzenlenen SAG Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri kazananları belli oldu. Amerikan Sinema Oyuncuları Derneği tarafından verilen SAG Ödülleri'nde sinema ve televizyon dalında en iyiler belirlendi.

İŞTE 2022 SAG ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

SİNEMA

EN İYİ KADIN OYUNCU
Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) 

EN İYİ ERKEK OYUNCU
Will Smith (King Richard)  

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Ariana DeBose (West Side Story)

1

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Troy Kotsur (CODA) 

EN İYİ OYUNCU EKİBİ
CODA (Apple Original Films) 

EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI 
No Time to Die

TELEVİZYON

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)
Jung Ho-yeon (Squid Game)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)
Lee Jung-Jae (Squid Game)  

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ)
Jean Smart (Hacks)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ)
Jason Sudeikis (Ted Lasso)  

EN İYİ EKİP PERFORMANSI (DRAMA)
Succession (HBO) 

2

EN İYİ EKİP PERFORMANSI (KOMEDİ)
Ted Lasso (Apple TV Plus) 

EN İYİ DUBLÖR PERFORMANSI (DİZİ)
Squid Game

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)
Kate Winslet (Mare of Easttown)  

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ/TV FİLMİ)
Michael Keaton (Dopesick) 

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