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Rusya'dan getirilen 98 Türk vatandaşı Aksaray'daki yurda yerleştirildi

AKSARAY HABERLERİ  | 29.04.2020 21:30 | Son Güncelleme

Rusya'dan getirilen 98 Türk vatandaşı Aksaray'daki yurda yerleştirildi

Rusya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tahliye edilen 98 Türk vatandaşı, Aksaray'daki yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 98 Türk vatandaşını alarak Moskova'dan havalanan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak. Kapadokya Havalimanı'na indi.

Vatandaşlar, daha sonra polis ekipleri eşliğinde 5 otobüsle Aksaray'a ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aksaray Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri, yurdun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Rusya'dan gelen vatandaşlardan Nihat Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 arkadaşıyla birlikte sağ salim Türkiye'ye döndüğü için Allah'a şükrettiğini söyledi. Yıldız, "Allah devletimizden razı olsun. Adana Ceyhanlıyım. Çok şükür ülkemize döndük. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray Rusya Türk vatandaşı Yurt

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