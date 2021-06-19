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  4. Rusya'nın Türkiye uçuşlarını yeniden başlatma kararı Alanyalı turizmcileri sevindirdi

Rusya'nın Türkiye uçuşlarını yeniden başlatma kararı Alanyalı turizmcileri sevindirdi

19.06.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili: - "Antalya ve Alanya bölgesi için Rus pazarı çok önemli. Bu anlamda bu ülkeden uçuşların tekrar başlayacak olması tüm turizmciler için son derece iyi bir haber"

Gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın Alanya ilçesinde, Rusya'nın 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye uçuşları başlatma kararı sevinçle karşılandı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yapılan çalışmaların ve aşılamaların meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Sili, bu kapsamda Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları başlatma kararının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Almanya'nın da geçen hafta Türkiye'ye ilişkin uyarı seviyesini düşürmesinin ardından Alman turistlerin rezervasyonlarda ciddi bir artış yaşandığını aktaran Sili, "Antalya ve Alanya bölgesi için Rus pazarı çok önemli. Bu anlamda bu ülkeden uçuşların tekrar başlayacak olması tüm turizmciler için son derece iyi bir haber." dedi.

Rusya, Almanya gibi ana kaynak pazarlarındaki hareketliliğin sezon sonuna kadar sekteye uğramadan devam etmesini dileyen Sili, bunun sürmesi halinde sektörü 2022'ye götürme noktasında ciddi bir destek alınmış olacağını kaydetti.

Hedef pazarların bu sezon çarkların dönmesi anlamında kendileri için önemli olduğunu ifade eden Sili, şöyle devam etti:

"Bu seneyi zarar etmeden kapatmamız, kar etmesek de bizler için son derece önemli. Burada birçok insanın ciddi katkısı var. Yani herkes hakikaten elinden geleni yaptı ve bu noktaya gelindi. Kültür ve Turizm Bakanımızın, Sağlık Bakan Yardımcımızla beraberindeki heyetin Rusya'ya giderek yapmış olduğu çalışmalar faydalı oldu. Sonrasında Rusya'dan buraya gelen heyetin yerinde değerlendirmeleri, biz turizmcilerin güvenli turizm sertifikasyon sistemiyle ilgili ciddi çaba göstermemiz ve bunu hakkıyla uygulamamız bu kararın alınmasında son derece etkili oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Rusya

Antalya Namaz Vakitleri 19 Haziran Cumartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:04
İkindi
16:54
Akşam
20:26
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cumartesi

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Muratpasa
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