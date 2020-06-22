Rusya'ya mandarin ihracatı 5 ayda yüzde 50 arttı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den yılın 5 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na 50 milyon 790 bin 424 dolarlık mandarin ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde Rusya Federasyonu'na 83 bin 119 ton mandarin satıldı. Bu ihracattan 50 milyon 790 bin 424 dolar gelir elde edildi.

Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde 60 bin 284 ton mandarin ihracatı karşılığında 33 milyon 909 bin 137 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Rusya'ya mandarin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 38, değer bakımından yüzde 50 arttı.

- Bölge ihracatının tamamı Trabzon'dan

Doğu Karadeniz'den de Rusya'ya bu dönemde 14 bin 941 ton mandarin ihraç edilerek 9 milyon 161 bin 22 dolar kazanıldı.

Bölge ihracatının tamamı Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Öte yandan, Rusya'ya bu dönem gerçekleştirilen sebze ve meyve ihracatında mandarini sırasıyla domates ve limon izledi. Söz konusu ülkeye 50 milyon 545 bin 520 dolarlık domates, 30 milyon 826 bin 218 dolarlık limon ihraç edildi.