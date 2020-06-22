YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Rusya'ya mandarin ihracatı 5 ayda yüzde 50 arttı

Rusya'ya mandarin ihracatı 5 ayda yüzde 50 arttı

TRABZON HABERLERİ  | 22.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'den bu yıl ocak-mayıs döneminde Rusya Federasyonu'na 83 bin 119 ton mandarin ihraç edilerek 50 milyon 790 bin 424 dolar gelir sağlandı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den yılın 5 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na 50 milyon 790 bin 424 dolarlık mandarin ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde Rusya Federasyonu'na 83 bin 119 ton mandarin satıldı. Bu ihracattan 50 milyon 790 bin 424 dolar gelir elde edildi.

Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde 60 bin 284 ton mandarin ihracatı karşılığında 33 milyon 909 bin 137 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Rusya'ya mandarin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 38, değer bakımından yüzde 50 arttı.

- Bölge ihracatının tamamı Trabzon'dan

Doğu Karadeniz'den de Rusya'ya bu dönemde 14 bin 941 ton mandarin ihraç edilerek 9 milyon 161 bin 22 dolar kazanıldı.

Bölge ihracatının tamamı Trabzon merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Öte yandan, Rusya'ya bu dönem gerçekleştirilen sebze ve meyve ihracatında mandarini sırasıyla domates ve limon izledi. Söz konusu ülkeye 50 milyon 545 bin 520 dolarlık domates, 30 milyon 826 bin 218 dolarlık limon ihraç edildi.

DKİB Yönetim Kurulu ve Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaş meyve sebze sektörünün en önemli pazarının Rusya Federasyonu olduğunu söyledi.

Sektörün en büyük ihracatının yaklaşık 20 yıldır Rusya Federasyonu'na yapıldığına dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Türk ürünlerinin kalitesinden dolayı Rusya piyasasında tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ürünler olması, her dönem ihracatımıza olumlu yansımıştır. Özellikle Kovid-19 pandemisi döneminde tüm ülkeler Rusya'ya sevkiyatlarını durdururken Türk ihracatçısının ihracatını hız kesmeden devam ettirerek Rus halkına güvenli ve sağlıklı ürün sunması takdirle karşılanmış ve piyasada ürün sıkıntısı yaşanmamıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Soylu, Bursa'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu:

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hasan Ali Kilci vefat etti

Hasan Ali Kilci vefat etti

Trabzon Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
02:42
Sabah
04:43
Öğle
12:28
İkindi
16:28
Akşam
20:04
Yatsı
21:55

Trabzon Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Faruk Eczanesi
Ortahisar
Trabzon Eczanesi
Ortahisar
Yeni Murat Eczanesi
Ortahisar
Koza Eczanesi
Akcaabat
Vildan Eczanesi
Akcaabat
Sağlık Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanının müebbet hapis cezasını onadı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün sözde Trabzon-Bayburt sıkıyönetim komutanının müebbet hapis cezasını onadı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü

Trabzonspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.