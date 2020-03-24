Rutin kontroller kalp hastalıklarını ortaya çıkarabilir

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, "Hiç bir belirti göstermese bile kalp ve damar hastalıkları rutin kontroller esnasında da ortaya çıkabilir. Bu anlamda erken tanı ve tedavi için özellikle belirli yaşlardan itibaren düzenli doktor kontrolü sağlık açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Polikliniği’nden Uzm. Dr. Canan Uğur, hiç fark edilmeyen zamanlarda doktor kontrolünde kalp ile ilgili bir takım rahatsızlıkların çıkabileceği konusunda uyarılarda bulunarak, rutin doktor kontrollerinin erken tanı ve tedavi için hayati önem taşıdığından söz etti.

“Vücudumuzu iyi korumalıyız”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, “Kalp vücudumuzun en değerli organlarından iyi korumalıyız özellikle de risk faktörlerine sahipsek. Nedir bu risk faktörleri, genetik yapı sigara yaş ve kolesterol zaten belli bir yaşın üzerinde zaten kontrollerini yaptırmalıyız ancak bu risk faktörleri de mevcutsa özellikle sigara ve genetik faktör gibi. Efor ve EKG testi gibi peslerin yaptırılması gerekmektedir. Kardiyoloji poliklinik rutininde zaten EKG-EKO-efor zaten yapılmaktadır. Diyelim ki ritim bozukluğunuz varsa. EKG ya da halter kontrolü önerilir. Ama damar tıkanıklığı ile ilgili şikayetiniz ağrılarınız nefes darlığınız varsa efor-EKO gibi testler uygulanmaktadır. Kardiyoloji hastalıkların çeşitli grupları mevcut olup, şikayet neyse ona göre tetkikler yapılmaktadır” şeklinde konuştu.