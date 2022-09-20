Rüzgar enerjisi yarışmaları İzmir'de üniversiteliler arasında farkındalık oluşturmayı hedefliyor

İZMİR (AA) - İzmir'de BEST For Energy Projesi ile Vega Enerji iş birliğinde üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmalar ve etkinliklerle temiz enerji ve temiz teknolojilere yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Gençler arasında temiz ve sürdürülebilir enerji ile ilgili farkındalık yaratmanın ve üniversite öğrencileri ile İzmir temiz enerji sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getirerek sektördeki kariyer imkanlarını tanıtmanın hedeflendiği BEST For Energy Projesi'nin ana hedef grupları arasında üniversite öğrencileri de yer alıyor.

Proje kapsamında İzmir’in farklı üniversitelerinden öğrenci toplulukları ile birlikte şimdiye kadar 9 üniversite öğrenci etkinliği gerçekleştirilirken, saha gezileri, eğitimler, paneller ve webinarlar ile üniversite öğrencileri, akademisyenler ile temiz enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalar arasındaki iletişimin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, son olarak Vega Enerji'nin katkılarıyla düzenlenen "Rüzgar Avcıları" etkinliği, İzmir'deki üniversitelerin temiz enerji konusunda faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının katılımı ile yapıldı.

Vega Enerji Çeşme Rüzgar Enerji Santrali’nde gerçekleştirilen ve İzmir’deki farklı üniversitelerden 16 ekibin katıldığı, "Türbinden Kaçış" konseptli oyunun da yer aldığı, tüm gün süren etkinlikte üniversite öğrencileri "Rüzgar Avcıları" oyunu başlamadan önce yapılan ön eleme turunu geçen gruplar, türbinlerdeki bulmacaları çözerek finale ulaşmaya çalıştı.

Ayrıca santralde gerçekleştirilen teknik gezide katılımcılar rüzgar enerjisi santralleri ile ilgili bilgi edindi. Türbinden Kaçış Oyunu'nu, bulmacaları çözerek en kısa sürede etapları tamamlayan İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden "Windbenders" isimli ekip kazandı.

- "Temiz enerji, Türkiye'nin olmazsa olmazı"

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, etkinlikte yaptığı konuşmada, hızla büyümekte olan temiz enerji sektöründe ciddi sayıda nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu ve gençlerin kariyer planlarında en ön sıraya temiz enerji sektörünü koyması gerektiğini ifade etti.

Vega Enerji Genel Müdürü Erman Kaya ise düzenlenen etkinlikle buradaki rüzgar türbinlerini ve rüzgar enerjisini öğrencilere daha iyi anlatabilmek için oyunlar tertiplediklerini belirterek, "Yayına çıktığımız anda 100 kişiyi aştık, kontenjanımız iki gün içerisinde doldu. Öğrenciler çok meraklı. Biz de elimizden geldiğince kapılarımızı açıyoruz. Hem eğitim vermeye çalışıyor hem de pratik ve teorik bilgiler aktarıyoruz. Temiz enerji, zaten ülkemizin olmazsa olmazı. Türkiye'de bunun için kaynaklarımız fevkalade güzel. Ege, zaten rüzgarın başkenti. Öğrencilerin bu sektörde paydaş olma hedefleri var. Biz de olabildiğince onları buraya çekiyoruz ki ilgilerini daha da artıralım. Olabildiğince yerli kaynaklarımızı kullanalım ve dışa bağımlılığı bitirip yenilenebilir enerjiye geçiş sağlayalım." dedi.

Avrupa Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti Mali İş Birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen rekabetçi sektörler kapsamında desteklenen BEST For Energy projesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile ENSİA ortaklığıyla uygulanıyor.

