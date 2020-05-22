Rüzgar Erkoçlar çirkin yorumu ifşa etti! 'Bülent Ersoy gibi ortada sürünen...'

Geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı ile uzun süre kendisinden söz ettiren Rüzgar Erkoçlar şimdilerde kendisine kurduğu yeni hayatta mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Verdiği karardan son derece mutlu olan ve yaşantısını bu şekilde sürdüren Erkoçlar, sosyal medya hesabından kendisini rahatsız eden bir yorumu ifşa etti ve çektiği video ile hislerini takipçileriyle paylaştı.

Her ne kadar kendisine yöneltilen bu çirkin sözlerin sekiz yıl öncesine göre çok daha etkisiz olduğunu söylese de Rüzgar Erkoçlar böyle bir yorumu ifşalayarak farkındalık yaratmak istediğini söyledi.

Yazdığı satırların ardından takipçilerinden gelen çok fazla yoruma kayıtsız kalamayan Rüzgar Erkoçlar, Instagram hesabının hikaye bölümünden bir video paylaştı ve yaptığı hareketin farkındalık yaratmak için olduğunu ve bu çirkin yorumların kendisini çok da fazla etkilemediğini söyledi.