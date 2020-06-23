Rüzgâr telefon direğini devirdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde aşırı rüzgâr nedeniyle telefon direği devrilirken, o esnada şans eseri yoldan kimsenin geçmemesi muhtemel bir kazayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi Işıklı kavşağında meydana gelen olayda aşırı rüzgâr nedeniyle ahşap telefon direği devrildi. Bu esnada yoldan kimsenin geçmemesi faciayı önledi. Direğin park halindeki araçların üzerine isabet etmemesi de büyük bir şans olarak değerlendirildi. Olayın ihbarı üzerine yetkili kurumlarca gerekli tedbirler alınarak devrilen direk olay yerinden kaldırıldı.



