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  4. Rüzgarın hızı 160 kilometreye ulaştı, 13 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi

Rüzgarın hızı 160 kilometreye ulaştı, 13 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Kayseri’de gece boyunca etkisini hissettiren şiddetli rüzgarın saatteki hızı 160 kilometreye kadar ulaşırken, rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de dün geceden beri etkisini hissettiren şiddetli rüzgarın saatteki hızı şehir merkezinde 85 kilometre olarak ölçüldü.

Kayseri’de gece boyunca etkisini hissettiren şiddetli rüzgarın saatteki hızı 160 kilometreye kadar ulaşırken, rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de dün geceden beri etkisini hissettiren şiddetli rüzgarın saatteki hızı şehir merkezinde 85 kilometre olarak ölçüldü. Ali Dağı’nda ise şiddetli rüzgar en yüksek hızına ulaştı ve rüzgarın saatteki hızı 160 kilometre olarak ölçüldü.
Gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Hacılar ilçesinde 5, İncesu ilçesinde 2, Hürriyet mahallesinde 2, Gülük mahallesinde 2 ve Sahabiye mahallesinde 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen 13 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve diğer hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kayseri’de güney ve güneydoğu yönlerinden şiddetli rüzgar beklendiğini, rüzgarın saatteki hızının 50 ila 80 kilometre olarak tahmin edildiğini duyurarak vatandaşları, çatı uçmaları, ağaç ve direklerin devrilebileceği konusunda uyardı.

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Karagöz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kevser Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aysun Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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