YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı

Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı

27.07.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan adalar, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla kentin turizmine katkı sunuyor - Antalya'dan kente gelen Ayşe Gürler: - "Yüzen adaları görmek ve gezmek için buradayız. Yüzen adalarımızın sadece ülkemizde değil dünya çapında duyulmasını istiyoruz"

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin ziyaretçi ağırladı.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünün Aksakal mezrasında yer alan Turna Gölü'ndeki yüzen adalar, yörenin en önemli turizm alanlarından biri.

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yüzen adalar, yaz döneminde de yeşile bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Rüzgarın estiği yöne göre yer değiştiren adalar, özellikle fotoğrafçıların, gezginlerin ve doğaseverlerin Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok tercih ettiği rotaların başında geliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan yüzen adalar, ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğünden alınan verilere göre, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla kent turizmine de önemli katkı sağlayan yüzen adalar, bu yılın başından itibaren 20 bin ziyaretçi ağırladı.

- "Yüzen adalarımızın dünya çapında duyulmasını istiyoruz"

Antalya'dan kente gelen Ayşe Gürler, AA muhabirine, yüzen adaları çok beğendiklerini söyledi.

Gürler, "Her yıl yüzen adaları görmek ve gezmek için buradayız. Yüzen adalarımızın sadece ülkemizde değil dünya çapında duyulmasını istiyoruz. Bütün yorgunluğumuzu burada attık. Onun için herkesi davet ediyoruz." dedi.

- "Çok güzel ve gerçekten gezilebilecek bir yer"

Belçika'dan gelen Fatma Kaya da bir yakınlarının düğünün ardından ailesiyle yüzen adaları ziyaret ettiklerini anlatarak, "Eşim ve çocuklarımla geldik. İlk kez geliyorum. Çok güzel ve gerçekten gezilebilecek bir yer. Bütün gurbetçileri bekliyoruz, çok güzel bir yer burası." diye konuştu.

- "Her yıl mutlaka geliyoruz buraya"

Elazığ'dan gelen Süleyman Kaya da herkesin yüzen adaları ziyaret etmesi gerektiğini aktararak, "Yüzen adaların güzel bir doğası var. Her yıl mutlaka geliyoruz buraya. Havası ve doğasıyla güzel vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 4 gündür aranıyorMurat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 4 gündür aranıyor
İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıİzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Adana'da otoyolda tırla kamyonun çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktıAdana'da otoyolda tırla kamyonun çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bingöl doğa yüzen adalar

Bingöl Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:26
Sabah
05:07
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:42
Yatsı
21:16
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dehşeti yaşadı! Gizemli notlar hayatını kurtardı

Dehşeti yaşadı! Gizemli notlar hayatını kurtardı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.