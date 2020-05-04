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Ryan Babel'den Galatasaray açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.05.2020 10:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, geleceğine dair flaş açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, geleceğine dair flaş açıklamalar yaptı.

"SÖZLEŞMEM BİTİNCE DÖNECEĞİM"

"Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Ajax ile kiralık sözleşmem sona erdiğinde Galatasaray'a geri döneceğim. Ayrıca, 2021 yazında düzenlenecek EURO 2020'ye formda girmek ve kadroda olmak istiyorum. Turnuvada yer alabilmek için sürekli oynamam gerekiyor."

"YANLIŞ İMAJ BIRAKTIM"

"Ajax taraftarlarına gerçek Ryan Babel'i gösteremedim. Futbolda, son maçta ne kadar iyiysen o kadar iyisindir. Bir kez daha benim için 'Çok kötü' yorumları yapılmaya başlandı. Bu durum utanç verici. Son maçlardaki performansımla hafızalarda yanlış imaj bıraktım doğru ama bunu değiştireceğim."

"G.SARAY'A GERİ DÖNERSEM..."

"Kendimi de eleştiriyorum. Galatasaray'a geri dönersem, nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim."

"BİR SAĞDA, BİR SOLDA, BİR ORTADA"

"Ajax'ta çok fazla sakatlık vardı. Bu nedenle kadro istikrarı olamadı. Sezonun ilk yarısında da takım zorlanmış. Sakatlıklar nedeniyle hep farklı yerlerde oynadım. Bir sağda, bir solda, bir ortada. Bundan oyunum da etkilendi."

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

"Ajax bu sezon şampiyon olamasaydı, bu çok büyük bir drama olurdu. Eğer, resmen şampiyon ilan edilseydi bu daha iyi bir karar olurdu. Çünkü, 2004 ve 2013'te Ajax'ta şampiyon olmuştum. Bu 3 olacaktı. Bence çok az futbolcu, çocukluk hayalini 2 kez başarmıştır."

"SÖZLEŞMEM BİTİNCE BIRAKABİLİRİM"

"Galatasaray ile 2022'ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Bunu düşüneceğim. Belki, önümüzdeki sezon da Ajax'a kiralanırım. Bunu henüz konuşmadık. Konuşmak için da çok erken..."

"1 HAZİRAN SONRASI İÇİN..."

"Koronavirüs krizi nedeniyle sözleşmede belirsiz noktalar var. 1 Haziran'da kiralık sözleşmem bitiyor. Galatasaray da 1 Haziran sonrası için razı olursa Ajax'ta antrenmanlara devam etmek isterim."

"FİT KALMAK İSTİYORUM"

"Sürekli fit kalmak istiyorum. Ne yazık ki, bu şartlarda pek mümkün olmuyor. Bu nedenle sürekli ekstra çalışmalar yapıyorum. Fizyoterapistimle sürekli görüşüyorum ve her gün sağlıklı yemekler yiyorum."

Ryan Babel'in fotoğrafları...

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