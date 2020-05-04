Ryan Babel'den Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, geleceğine dair flaş açıklamalar yaptı.

"SÖZLEŞMEM BİTİNCE DÖNECEĞİM"

"Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Ajax ile kiralık sözleşmem sona erdiğinde Galatasaray'a geri döneceğim. Ayrıca, 2021 yazında düzenlenecek EURO 2020'ye formda girmek ve kadroda olmak istiyorum. Turnuvada yer alabilmek için sürekli oynamam gerekiyor."

"YANLIŞ İMAJ BIRAKTIM"

"Ajax taraftarlarına gerçek Ryan Babel'i gösteremedim. Futbolda, son maçta ne kadar iyiysen o kadar iyisindir. Bir kez daha benim için 'Çok kötü' yorumları yapılmaya başlandı. Bu durum utanç verici. Son maçlardaki performansımla hafızalarda yanlış imaj bıraktım doğru ama bunu değiştireceğim."

"G.SARAY'A GERİ DÖNERSEM..."

"Kendimi de eleştiriyorum. Galatasaray'a geri dönersem, nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim."

"BİR SAĞDA, BİR SOLDA, BİR ORTADA"

"Ajax'ta çok fazla sakatlık vardı. Bu nedenle kadro istikrarı olamadı. Sezonun ilk yarısında da takım zorlanmış. Sakatlıklar nedeniyle hep farklı yerlerde oynadım. Bir sağda, bir solda, bir ortada. Bundan oyunum da etkilendi."